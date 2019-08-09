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09.08.2019 20:57
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Видео: Первый грузовой состав проехал по Крымскому мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В интернете появилось видео первого проезда по Крымскому мосту большого железнодорожного состава с тепловозом, состоящего из нескольких десятков вагонов. Видео опубликовал житель Керчи Владимир Мордунов.

На записи видно, как локомотив тащит на крымский берег около 40 вагонов с инертными материалами - щебнем, необходимым для прокладки путей в районе Керчи.

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18 июля произошла стыковка второго 19-километрового железнодорожного пути между Керчью и Таманью. До этого момента со стороны материка на мост и раньше заходили рельсоукладочные составы и служебная мотриса, которая доставляла на мост специалистов-железнодорожников, инспектирующих укладку рельсов и монтаж средств автоматизации на Крымском мосту. Но теперь местные железнодорожники отмечают, что впервые состав с Тамани тащил на полуостров керченский тепловоз.

Напомним, суммарно на двухпутной железной дороге между таманским и керченским берегами уложено почти 5 тысяч тонн рельсов и более 76 тысяч штук шпал. Движение пассажирских поездов по Крымскому мосту должно начаться в декабре 2019 года. Крымский мост рассчитан на движение поездов массой 7100 тонн. Пассажирские поезда смогут развивать скорость до 120 километров в час, грузовые составы - 80.

Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край РГ-Видео Строительство моста через Керченский пролив
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