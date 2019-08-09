Система "Меркурий" выявила нарушения при поставках сырья на Урале

Три нарушения при поставках сырья помогла выявить автоматизированная информационная система "Меркурий" на перерабатывающих предприятиях Среднего Урала.

В двух случаях оказалось достаточно письма из надзорного органа - данные тут же внесли в журнал. Оказалось, что персонал просто забыл сделать это вовремя. А вот индивидуальный предприниматель, занимавшийся производством мясной продукции, вообще предпочел закрыться.

- В "Меркурии" инспектор может проследить всю цепочку: от входящего сырья до выпуска готовой продукции по ветеринарным сопровождающим документам, - поясняет заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.

Впрочем, по ее словам, "Меркурий" не столько хоронит предприятия, сколько мотивирует легализоваться. Если перед запуском системы планировалось включить в нее 36 тысяч хозяйствующих субъектов Среднего Урала, то на 1 августа 2019 года их зарегистрировано уже 42 тысячи.

Напомним, "Меркурий" предназначен для электронной сертификации грузов, подлежащих ветеринарному надзору, при их производстве, обороте и перемещении по территории России. Массовое внедрение системы началось год назад.