Россия и Беларусь устранили разногласия по вопросам в Союзном государстве

Россия и Беларусь смогли снять принципиальные разногласия по сотрудничеству в рамках Союзного государства. Об этом по итогам встречи премьер-министров России и Беларуси Дмитрия Медведева и Сергея Румаса сообщил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.

По словам Орешкина, которые цитирует агентство ТАСС, достигнуты все договоренности и теперь предстоит очень большая работа в рамках Союзного государства. Сначала на уровне рабочей группы, а через какое-то время главы правительств финализируют договоренности, которые были достигнуты президентами государств в Санкт-Петербурге на Форуме регионов. Произойти это может к декабрю этого года. А затем группы специалистов с российской и белорусской стороны будут вести работу, связанную с гармонизацией законодательства. Программа интеграции может затронуть налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителей, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения.

Орешкин напомнил, что в июле на двусторонней встрече глав государств в Санкт-Петербурге не удалось согласовать ряд принципиальных вопросов сотрудничества в рамках Союзного государства.