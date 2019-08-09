Телеканалы впервые были задействованы для оповещения об урагане

Для оповещения о надвигающемся урагане минувшим вечером впервые в стране были задействованы телеканалы.

Как ранее сообщили в Главном управлении МЧС по Москве, скорость ветра при непогоде могла достигать 25 метров в секунду (или 90 км/ч). Такие порывы могут иметь разрушительные последствия - ломать деревья, срывать рекламные щиты и даже крыши домов.

Именно поэтому в эфире основных телеканалов, которые изменили сетку вещания, появились сообщения со звуковым сопровождением о необходимости укрыться в капитальных зданиях, быть максимально осторожными, избегать деревьев и шатких конструкций (как пешеходам, так и автомобилистам).

По данным прогностической карты Рогидромета, "оранжевый" уровень погодной угрозы будет действовать в Москве и области до 18:00 пятницы из-за возможного шквалистого усиления ветра и очень сильного дождя.