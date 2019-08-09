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Рубрика: В мире

Трамп назвал имя нового директора национальной разведки

Текст: Максим Макарычев
Президент США Дональд Трамп назвал имя нового исполняющего обязанности директора национальной разведки. Это Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального антитеррористического центра. О назначении, как принято у Трампа, он сообщил в своем Twitter.
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite
Фото: AP Photo/J. Scott Applewhite

Директор национальной разведки курирует гражданскую и военную разведку Соединенных Штатов, сообщает National Public Radio.

"Я рад сообщить вам, что достопочтенный Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального антитеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора национальной разведки с 15 августа. Адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся военную карьеру, в 2010 году он вышел в отставку из военно-морского флота США. Он командовал на всех уровнях, включая командование специального военно-морского флота. Он также работал экспертом по национальной безопасности в Гарвардском университете. Я не сомневаюсь, что он отлично справится со своей работой!", - написал глава Белого дома.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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Одновременно американский лидер сообщил о том, что 15 августа этого года уходит в отставку Сью Гордон, второй человек в национальной разведке. Напомним, что после того, как стало известно об уходе Джона Коутса, Гордон, более 30 лет проработавшая на разведывательных должностях в ЦРУ и других агентствах, не получила официальной информации от Белого дома о том, что будет исполнять обязанности главы национальной разведки.

Трамп похвалил Гордон за ее работу. "Сью Гордон - великий профессионал с долгой и выдающейся карьерой. За последние два года я познакомился со Сью и очень уважал ее", - отметил Трамп, который в начале прошлой недели запретил Гордон вести ежедневные брифинги по разведке в Белом доме.

В своем письме об отставке Гордон поблагодарила президента "за возможность служить нации в качестве первого заместителя директора национальной разведки в течение последних двух лет". Гордон получила похвалу как председателя, так и заместителя председателя сенатского комитета по разведке. Его глава, сенатор-республиканец Ричард Барр, назвал ее отставку "значительной потерей для нашего разведывательного сообщества". Сенатор Марк Уорнер, вице-председатель комитета, высказал предположение, что Трамп вытеснил ее в своих личных целях.

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"Миссия разведывательного сообщества - говорить правду. Тем не менее, вытесняя двух преданных государственных служащих (Коутс и Гордон), президент еще раз показал, что у него нет проблем с установлением приоритетов своего политического эго, даже если это происходит за счет нашей национальной безопасности", - отметил сенатор.

Трамп первоначально намеревался назначить члена палаты представителей конгресса Джона Рэтклиффа, республиканца из Техаса, новым главой национальной разведки США. Но его план выдвинуть кандидатуру Рэтклиффа натолкнулся на резкое сопротивление, как со стороны республиканцев, так и демократов, которые поставили под сомнение его профессионализм и опыт. Президент отказался от своего намерения выдвинуть кандидатуру Рэтклиффа в конце прошлой недели, пожаловавшись на то, что средства массовой информации в Техасе относились к конгрессмену "несправедливо".

Фото: Ed Jones/Pool via AP
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Дело в том, что в СМИ появилась информация о том, что потенциальный преемник Коутса в свое время преувеличил свои заслуги во время работы в качестве федерального прокурора в Техасе, особенно в части борьбы с нелегальной миграцией. Журналисты также узнали, что он приукрасил свои полномочия во время работы в должности федерального прокурора в Восточном Техасе, когда баллотировался в конгресс, изображая себя имеющим большой опыт заключения террористов в тюрьму и формирования контртеррористической политики администрации Буша. В течение срока полномочий Рэтклиффа, отметили наблюдатели, не проводилось каких-либо серьезных судебных преследований по делам, касающимся национальной безопасности. В итоге, после обнародования этой информации, от будущего поста отказался и сам Рэтклифф.

В национальную разведку (разведывательное сообщество) США, созданное по распоряжению президента Рональда Рейгана в 1981 году, входят 17 отдельных правительственных учреждений США, перед которыми стоит задача сбора информации и ведения разведывательной деятельности в интересах Америки, в том числе, ЦРУ, ФБР, АНБ и другие. При этом, в частности, директор ЦРУ подчиняется директору (советнику президента) по национальной разведке.

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