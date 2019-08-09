Трамп отчитал Макрона за переговоры с Ираном от имени США

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего французского коллегу. Поводом стали переговоры, которые Эмманюэль Макрон ведет с Тегераном. По мнению главы Белого дома, президент Франции посылает Ирану "противоречивые сигналы".

"Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, но никто не уполномочен каким-либо образом представлять нас", - подчеркнул политик.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что Макрон поговорил с иранским президентом по телефону и пригласил Хасана Роухани на саммит стран Группы семи. Однако позже данную информацию в Париже опровергли, пишет ТАСС.

Напомним, в конце июля Тегеран отказался принять госсекретаря США Майка Помпео. Американский политик хотел пообщаться с иранским народом, а также выступить в эфире местного телевидения.