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Рубрика: В мире

Трамп отчитал Макрона за переговоры с Ираном от имени США

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на своего французского коллегу. Поводом стали переговоры, которые Эмманюэль Макрон ведет с Тегераном. По мнению главы Белого дома, президент Франции посылает Ирану "противоречивые сигналы".

Фото: Reuters
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"Я знаю, что Эмманюэль хочет как лучше, но никто не уполномочен каким-либо образом представлять нас", - подчеркнул политик.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщал, что Макрон поговорил с иранским президентом по телефону и пригласил Хасана Роухани на саммит стран Группы семи. Однако позже данную информацию в Париже опровергли, пишет ТАСС.

Напомним, в конце июля Тегеран отказался принять госсекретаря США Майка Помпео. Американский политик хотел пообщаться с иранским народом, а также выступить в эфире местного телевидения.

В мире США В мире Европа Франция В мире Ближний Восток Иран Дональд Трамп Санкции против Ирана
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