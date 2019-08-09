В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России

В Беларуси на заводе "Белджи" собраны несколько первых седанов Geely GE.

"Собрано несколько машин, которые отправятся в Москву для краш-теста. После итогов испытаний будет получена лицензия на их выпуск", - приводит портал Abw.by информацию источника с завода.

Удивительно, но белорусские Geely GE оказались в своем роде уникальными. В Китае на этот седан устанавливают "турботройки" 1.5 от Volvo, которые работают в паре с электромотором 48V. Гибридную версию показывали и на Московском автосалоне в 2018 году. Ожидалось, что именно такая машина в итоге приедет в Россию на замену флагманскому седану Emgrand GT. Эта модель за 1,6 млн рублей у нас в стране откровенно провалилась. GE тоже не сможет стать бестселлером, но это автомобиль уже новой генерации, и иметь его в линейке компании было бы интересно скорее с имиджевой точки зрения.

Однако у белорусских GE под капотом оказались установлены турбодвигатели 1.8 с отдачей в 163 л.с. То есть, те же, что стояли и на Emgrand GT. Кроме того, нет никакой уверенности в том, что речь идет именно о гибридных версиях.

Но самое интересное, что в Москве о начале производства нового седана ничего неизвестно.

"У нас нет такой информации", - сообщили "РГ" в пресс-службе российского представительства Geely.

"Мы эти машины в Россию не завозили, сертификацию делать не планировали, да и новостей об их локализации тоже не слышали", - более определенно высказался источник портала "Китайские автомобили".

Кстати, по информации этого ресурса, от гибридных GE в России решили отказаться. Дескать, они "не хотели" работать в мороз, а потому для нашего рынка оказались непригодными.

Отметим, что сертификация в России вовсе не означает, что машина будет продаваться у нас в стране. Полученные в РФ Одобрения типа транспортного средства распространяются на все страны Таможенного союза.