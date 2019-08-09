Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

АвтоВАЗ выпустит новые версии Lada Largus 16:02
"Калашников" создал электромобиль для каршеринга 15:41
Кроссовер на базе Volkswagen Polo получит новый кузов 15:00
Составлен рейтинг самых популярных дорогих внедорожников в России 14:04
09.08.2019 17:00
Рубрика: Легковые авто

В Беларуси собрали первые Geely GE для сертификации в России

Текст: Андрей Полухин
Фото: www.abw.by Фото: www.abw.by
Фото: www.abw.by

В Беларуси на заводе "Белджи" собраны несколько первых седанов Geely GE.

"Собрано несколько машин, которые отправятся в Москву для краш-теста. После итогов испытаний будет получена лицензия на их выпуск", - приводит портал Abw.by информацию источника с завода.

Фото: Пресс-служба Geely
Geely Atlas получат голосового помощника Алису

Удивительно, но белорусские Geely GE оказались в своем роде уникальными. В Китае на этот седан устанавливают "турботройки" 1.5 от Volvo, которые работают в паре с электромотором 48V. Гибридную версию показывали и на Московском автосалоне в 2018 году. Ожидалось, что именно такая машина в итоге приедет в Россию на замену флагманскому седану Emgrand GT. Эта модель за 1,6 млн рублей у нас в стране откровенно провалилась. GE тоже не сможет стать бестселлером, но это автомобиль уже новой генерации, и иметь его в линейке компании было бы интересно скорее с имиджевой точки зрения.

Однако у белорусских GE под капотом оказались установлены турбодвигатели 1.8 с отдачей в 163 л.с. То есть, те же, что стояли и на Emgrand GT. Кроме того, нет никакой уверенности в том, что речь идет именно о гибридных версиях.

Но самое интересное, что в Москве о начале производства нового седана ничего неизвестно.

Фото: Пресс-служба Geely.
Новый Geely Emgrand GS для России не удивит

"У нас нет такой информации", - сообщили "РГ" в пресс-службе российского представительства Geely.

"Мы эти машины в Россию не завозили, сертификацию делать не планировали, да и новостей об их локализации тоже не слышали", - более определенно высказался источник портала "Китайские автомобили".

Кстати, по информации этого ресурса, от гибридных GE в России решили отказаться. Дескать, они "не хотели" работать в мороз, а потому для нашего рынка оказались непригодными.

Отметим, что сертификация в России вовсе не означает, что машина будет продаваться у нас в стране. Полученные в РФ Одобрения типа транспортного средства распространяются на все страны Таможенного союза.

В Японии сфотографировали обновленный Toyota Land Cruiser 200
Новый Renault Logan покажут в 2020 году, Sandero станет кроссовером
#Geely