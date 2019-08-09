В ЕАЭС подготовят новые подходы для снятия барьеров в торговле

О совершенствовании механизмов управления на пространстве Евразийского экономического союза свидетельствуют, в том числе, и новые подходы для снятия барьеров в торговле молочной продукцией. Об этом, комментируя итоги заседания в Кыргызстане, заявил 9 августа вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

По инициативе белорусской стороны, уточнил он, внесены соответствующие проекты решений, касающихся окончательной ликвидации подобных ограничений во взаимной торговле. Это касается сфер фитосанитарного и ветеринарного контроля, технического регулирования и перемещения молочной продукции, добавил член белорусского кабинета.

На межправсовете, по его словам, рассматривался и опыт создания транснациональных компаний в Европейском союзе. "Ведется наработка нормативно-правовой базы, экспертам поручено доложить о его результатах: насколько опыт ЕС приемлем для Евразийского экономического союза", - пояснил Петришенко.

Кроме того, главами правительств в Чолпон-Ата одобрена концепция по информационному пространству, что связано с развитием цифровой экономики. "Самое главное - есть четкий настрой, что мы должны в максимально короткие сроки принимать решения по формированию наших единых рынков, которые намечены программой по реализации Договора о ЕАЭС и другими документами, принятыми главами государств", - резюмировал вице-премьер Беларуси.