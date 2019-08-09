В Москве началась церемония прощания с Вилли Токаревым

Москва прощается с шансонье, актером, одним из самых прославленных и любимых представителей так называемой "эмигрантской песни" Виленом "Вилли" Ивановичем Токаревым. Артист умер 4 августа на 85-м году жизни.

Телеканал 360 ведет прямую трансляцию траурной церемонии.

Отпевание Токарева проходит в храме Святителя Николая в Котельниках: началось в девять утра и продлится до полудня. После этого церемония продолжится на Калитниковском кладбище.

Вилли Токарев за свою карьеру записал около пятидесяти альбомов и, вернувшись в девяностые из США в Россию, неоднократно становился обладателем премии "Шансон года".

Снялся в фильмах и сериалах "Поцелуи падших ангелов", "Дневной дозор", "Даша Васильева. Любительница частного сыска", "Адам и превращение Евы", "Провинциалы", "Вот я стал богатый сэр и приехал в ЭСЭСЭР", "Олигарх".