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Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева

Поп-музыка
    08.08.2019, 14:40
Текст:   Олег Усков

Легендарного шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище столицы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на друга семьи покойного, народного артиста России Николая Тамразова.

"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках. Похоронят на Калитниковском кладбище", - сказал Тамразов.

Перед этим звучала версия, что Токарев может быть погребен на Троекуровском кладбище столицы.

Ранее Антон Токарев, сын певца, назвал новую дату похорон исполнителя - не седьмое, как сообщалось перед этим, а девятое августа.

Вилен "Вилли" Токарев скончался 4 августа.

За свою карьеру артист записал около пятидесяти альбомов и, вернувшись в девяностые из США в Россию, неоднократно становился обладателем премии "Шансон года".

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