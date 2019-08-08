Названы новые дата и место прощания и похорон Вилли Токарева

Легендарного шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище столицы. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на друга семьи покойного, народного артиста России Николая Тамразова.
"Прощание пройдет в храме Святителя Николая в Котельниках. Похоронят на Калитниковском кладбище", - сказал Тамразов.
Перед этим звучала версия, что Токарев может быть погребен на Троекуровском кладбище столицы.
Ранее Антон Токарев, сын певца, назвал новую дату похорон исполнителя - не седьмое, как сообщалось перед этим, а девятое августа.
Вилен "Вилли" Токарев скончался 4 августа.
За свою карьеру артист записал около пятидесяти альбомов и, вернувшись в девяностые из США в Россию, неоднократно становился обладателем премии "Шансон года".