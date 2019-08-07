Сын Вилли Токарева рассказал, когда похоронят певца

Антон Токарев, сын певца Вилли Токарева, умершего 4 августа на 85-м году жизни от, предположительно, онкологического заболевания, назвал новую дату похорон шансонье.

Напомним. Ранее речь шла о 7 августа, но позже представитель исполнителя это опровергла.

"Похороны будут 9 числа", - сказал Антон Токарев в беседе с ТАСС.

Информация о месте захоронения еще уточняется. Но в пресс-службе департамента торговли и услуг Москвы перед этим сообщили, что артист может быть похоронен на Троекуровском кладбище.