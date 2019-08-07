Новости

Вышел трейлер фэнтезийного стимпанк-нуара дель Торо "Карнивал Роу" 16:10
Квентин Тарантино назвал свой любимый советский фильм 13:25
Коллега госпитализированного Гафта рассказал о его состоянии 12:08
Представитель Вилли Токарева прокомментировала ситуацию с его похоронами 11:03
Стали известны дата и место прощания и похорон композитора Березина 06.08.2019

Названо возможное место похорон Вилли Токарева

Новости
    07.08.2019, 14:55
Текст:   Олег Усков

Советского, американского, российского певца, автора песен и актера Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа от - предположительно - онкологического заболевания на 85-м году жизни, могут похоронить на Троекуровском кладбище Москвы.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
Стали известны дата и место прощания и похорон композитора Березина

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. При этом точная дата церемонии пока не обозначена.

Ранее сообщалось, что знаменитого шансонье похоронят сегодня, 7 августа. Но в пресс-службе артиста это опровергли, заявив, что дата официально еще не определена.

"Там непонятная история, родственники пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал Немерюк.

Вилен "Вилли" Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область. В 1974 году эмигрировал в США, где выпустил дебютный сольный альбом - "А жизнь - она всегда прекрасна". В девяностые исполнитель вернулся на родину.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Звезда сериала "Кухня" Джан Бадмаев задержан за вооруженное нападение 06.08.2019
Дуб, "снявшийся" в "Побеге из Шоушенка", распилили на сувениры 06.08.2019
Культовый космохоррор "Сквозь горизонт" станет сериалом 06.08.2019
Композитора "Симпсонов" уволили "за старость". Он будет судиться 06.08.2019
⧣ Россия
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Марк Варшавер ответил на слухи о своей госпитализации 05.08.2019
Названа дата похорон Вилли Токарева 05.08.2019
Шнуров прореагировал на смерть Вилли Токарева стихотворением 05.08.2019
⧣ музыка
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
"Респект и уважуха": Юрий Лоза вспомнил теплыми словами Вилли Токарева 05.08.2019
Названа причина смерти Вилли Токарева 04.08.2019
Скончался певец и актер Джо Лонгфорн 04.08.2019
⧣ утраты
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Умер Вилли Токарев 04.08.2019
От рака мочевого пузыря умер клавишник Kinks Йен Гиббонс 04.08.2019