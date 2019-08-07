Названо возможное место похорон Вилли Токарева

Советского, американского, российского певца, автора песен и актера Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа от - предположительно - онкологического заболевания на 85-м году жизни, могут похоронить на Троекуровском кладбище Москвы.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка. При этом точная дата церемонии пока не обозначена.

Ранее сообщалось, что знаменитого шансонье похоронят сегодня, 7 августа. Но в пресс-службе артиста это опровергли, заявив, что дата официально еще не определена.

"Там непонятная история, родственники пока думают. Пока точной информации нет, его похоронят на Троекуровском кладбище", - сказал Немерюк.

Вилен "Вилли" Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышёв, Шовгеновский район, Адыгейская автономная область. В 1974 году эмигрировал в США, где выпустил дебютный сольный альбом - "А жизнь - она всегда прекрасна". В девяностые исполнитель вернулся на родину.