Эксперты ООН оценили положение женщин в Саудовской Аравии

Рабочая группа ООН надеется, что власти Саудовской Аравии в самое ближайшее время отменят действующую в стране систему мужского "опекунства".

Поводом для столь смелых заявлений стало позитивное событие - в начале августа саудовским женщинам разрешили оформлять загранпаспорта и покидать территорию страны без разрешения мужчины-опекуна.

Кроме того, женщины теперь могут самостоятельно регистрировать новорожденного ребенка. Раньше такое право имел лишь муж или достигший возраста 18 лет родственник мужского пола. Однако женщинам в Саудовской Аравии по-прежнему запрещено без согласия опекуна открывать счет в банке, делать медицинские операции. В ООН отмечают, что необходимы "более широкие реформы и меры, направленные на то, чтобы права были закреплены в конституции".