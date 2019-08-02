Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства. Теперь, благодаря этим поправкам, девушки, достигшие 21 года, могут самостоятельно получать паспорт для выезда за границу.

Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола. Это могли быть муж, отец или брат подданной Саудовской Аравии, уточняет РИА Новости.

Кроме того, согласно новым поправкам, женщина теперь может стать опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.

Напомним, что резкие послабления в общественной сфере начались с приходом к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего сына - Мухаммеда бен Салмана - наследником престола.

В прошлом году саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить женщинам играть в профессиональный футбол и об обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи.