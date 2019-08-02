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Рубрика: В мире

Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Саудовской Аравии внесли изменения в ряд законов королевства. Теперь, благодаря этим поправкам, девушки, достигшие 21 года, могут самостоятельно получать паспорт для выезда за границу.

Ранее, чтобы поехать в другие страны, женщинам необходимо было получить разрешение опекунов мужского пола. Это могли быть муж, отец или брат подданной Саудовской Аравии, уточняет РИА Новости.

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Кроме того, согласно новым поправкам, женщина теперь может стать опекуном для несовершеннолетних детей наряду с мужчинами, регистрировать новорожденных в государственных органах.

Напомним, что резкие послабления в общественной сфере начались с приходом к власти короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в 2015 году и назначения им в 2017 году своего сына - Мухаммеда бен Салмана - наследником престола.

В прошлом году саудовские женщины получить право самостоятельно водить автомобиль, посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы разрешить женщинам играть в профессиональный футбол и об обязательности ношения традиционного арабского платья-абайи.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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