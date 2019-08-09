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Рубрика: Легковые авто

За что Mercedes-Benz платит владельцам старых машин по 3 000 евро

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz. Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.

В феврале 2018 года немецкие муниципалитеты по решению суда получили возможность запрещать эксплуатацию дизельных автомобилей, нормы выбросов которых не соответствуют требуемым значениям.

Для производителя это означает одно - модернизация машин клиентов за свой счёт. И таких машин в Германии много - порядка 12 миллионов. Производители хотели обойтись малой кровью, предлагая обновить прошивку, но экологические группы лоббировали дугой подход - модернизацию оборудования, которая, разумеется, стоит ощутимо дороже. И экологи победили.

Фото: www.autoexpress.co.uk
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Как сообщает Automotive News Europe, владельцы старых Mercedes-Benz с дизельными двигателями получат субсидию в размере 3 000 евро, чтобы привести свой автомобиль в соответствие с нормами "Евро-6". В эту сумму входят покупка комплекта переоснащения и его установка.

Интересно, что комплект был разработан частным баварским предприятием "Dr. Pley SCR Technology". Субсидия будет доступна пока лишь в трёх землях, где владельцам на законодательном уровне могут запретить эксплуатацию их машин.

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#Mercedes-Benz