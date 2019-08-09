Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая ранее впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

"Отличная новость! Спасибо!" - прокомментировала Захарова на своей странице в Facebook сообщение о том, что Украина разрешила российскому самолету авиакомпании "Глобус", следовавшему из Италии в Россию, осуществить перелет над своей территорией для обхода грозового фронта.

Напомним, что авиалайнер Boeing 737-800, летевший 7 августа из итальянского Бари в Москву был вынужден запросить разрешение на вход в воздушное пространство Украины для обхода грозового фронта. Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета. В результате лайнер находился в украинском воздушном пространстве 26 минут, что стало исключением, поскольку ранее украинские власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.