Для семьи боксера Дадашева собрано более трех миллионов рублей

Вдова скончавшегося российского боксера Максима Дадашева подаст в суд на Атлетическую комиссию штата Мэриленд. Промоутерская компания Top Rank уже собрала более трех миллионов рублей для семьи боксера.

Top Rank заявляла о том, что намерена собрать 100 тысяч долларов, пока собрано более 46 тысяч - более трех миллионов рублей. Но Top Rank на достигнутом не собирается останавливаться.

Вдова боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена потребовать компенсацию от Атлетической комиссии штата Мэриленд за нарушения при проведении боксерского поединка.

Дадашев скончался 23 июля в США после боя против Субриэля Матиаса. Боксер получил тяжелый отек мозга и был прооперирован, но спасти жизнь спортсмену так и не удалось.