Промоутерская компания передаст сто тысяч долларов вдове боксера Дадашева

Промоутерская компания Top Rank, под эгидой которой проводил свои последние бои российский боксер Максим Дадашев, перечислит 100 тысяч долларов вдове спортсмена. На этом сбор средств не прекратится.

Ранее эта компания начала сбор средств на помощь родным Максима Дадашева и намеревалась собрать 500 тысяч долларов. По словам главы Top Rank Боба Арума, сбор средств будет продолжен.

"Мы перечислим вдове Дадашева $100 тысяч. Также наши боксеры будут делать свои пожертвования. Помимо этого, боксеры будут отдавать памятные вещи для последующего аукциона с целью финансовой помощи семье Дадашева", - сказал Арум ТАСС.

Все боксеры в ближайших поединках будут выходить на ринг с нашивкой в память о 28-летнем боксере. "Мы хотим, чтобы память о нем жила в людях", - сказал Арум.

Напомним, что Максим Дадашев умер 23 июля в больнице в США. Во время поединка против Субриэля Матиаса 20 июля россиянин пропустил очень много ударов, из-за чего после 11-го раунда его тренер остановил бой. Дадашев почувствовал себя плохо и был госпитализирован с тяжелым отеком мозга. Боксеру была проведена операция, но спасти его жизнь не удалось.