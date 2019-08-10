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10.08.2019 05:07
Рубрика: В мире

КНДР запустила две ракеты в Японское море

Текст: Андрей Васильев
В субботу Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда в Японское море у своего восточного побережья со ссылкой на южнокорейских военных. Снаряды были выпущены на рассвете из района вокруг северо-восточного города Хамхунг, говорится в заявлении объединенного штаба Южной Кореи.

Большие ракетные двигатели на твердом топливе для северокорейской программы баллистических ракет, скорее всего, производятся на заводе в Хамхунге, сообщила в прошлом году мониторинговая группа 38 North. В Хамхунге, по словам экспертов, предположительно имеется испытательный полигон для этих двигателей. Ким Донг-юп, бывший военно-морской офицер, преподающий в Сеульском университете Кёнгнама, сказал, что испытанное в субботу оружие может быть связано с завершением разработки новой ракетно-артиллерийской системы Северной Кореи, которая требовала многократных испытаний ракет одного и того же типа.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Трамп: Южная Корея согласилась увеличить выплаты США для защиты от КНДР

В свою очередь официальный представитель США заявил, что был запущен, по меньшей мере, один снаряд и он похож на предыдущие ракеты ближнего радиуса действия, выпущенные Пхеньяном. Северная Корея выпустила серию ракет с тех пор, как глава КНДР и президент США договорились на встрече 30 июня возобновить зашедшие в тупик переговоры о денуклеаризации.

Последний запуск произошел вскоре после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что получил "очень красивое письмо" от северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает The Guardian. Трамп преуменьшил недавние запуски оружия в Северной Корее, когда он говорил с журналистами в пятницу. "Я повторяю: ядерных испытаний не было. Все ракетные испытания были на малом расстоянии. Не было никаких испытаний баллистических ракет. Никаких ракет большой дальности", - заявил глава Белого дома.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением США и Южной Корее

Трамп также сообщил в своем письме, что Ким Чен Ын "недоволен" военными учениями США и Южной Кореи и ракетными испытаниями двух стран в Японском море. В письме говорится, что северокорейские испытания оружия были ответом на военные учения США и Южной Кореи, проводимые в этом месяце. Трамп сообщил важную деталь, что может встретиться с Ким еще раз в ближайшее время.

Соединенные Штаты и Южная Корея начали свои в основном компьютерные учения в качестве альтернативы предыдущим крупномасштабным ежегодным учениям, которые были остановлены для ускорения переговоров по денуклеаризации. Северная Корея осуждает такие учения как репетицию войны, направленную на свержение ее лидера.

В мире Восточная Азия Северная Корея Корейский кризис
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