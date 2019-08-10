Кокорин заявил о готовности играть за "Зенит" бесплатно

После товарищеского матча против клуба ПФЛ "Салют-Белгород" Александр Кокорин заявил о том, что готов остаток карьеры провести в "Зените" бесплатно.

"Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно, - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс". - Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек".

Также Кокорин признался, что состояние здоровья становится лучше. "Я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа", - сказал он

В субботу футбольная команда исправительной колонии № 4 Кокорина и Павла Мамаева обыграла клуб ПФЛ "Салют" со счетом 4:2, на счету Мамаева хет-трик.