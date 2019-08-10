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10.08.2019 14:18
Рубрика: Спорт

Кокорин заявил о готовности играть за "Зенит" бесплатно

Текст: Максим Домчев

После товарищеского матча против клуба ПФЛ "Салют-Белгород" Александр Кокорин заявил о том, что готов остаток карьеры провести в "Зените" бесплатно.

"Готов завершить карьеру в "Зените". Готов играть хоть бесплатно, - приводит слова Кокорина "Спорт-Экспресс". - Потому что клуб ко мне очень хорошо относится. Семак на связи с моей семьей. Он не просто человечище, я даже не могу найти слов, чтобы описать какой он хороший человек".

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Также Кокорин признался, что состояние здоровья становится лучше. "Я здесь тренируюсь каждый день по полтора часа", - сказал он

В субботу футбольная команда исправительной колонии № 4 Кокорина и Павла Мамаева обыграла клуб ПФЛ "Салют" со счетом 4:2, на счету Мамаева хет-трик.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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