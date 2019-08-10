Мамаев сделал хет-трик в матче против клуба ПФЛ

Команда "Золотой лев" с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым обыграла "Салют-Белгород", выступающий в ПФЛ - 4:2. Героем матча стал Павел Мамаев, оформивший хет-трик. Кокорин в матче не смог отметиться результативными действиями.

Матч прошел на территории исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области. Команды сыграли 2 тайма по 20 минут в формате 6 на 6, сообщает Sport24.

"Салют Белгород" выступает в группе "Центр" первенства ПФЛ (третий по рангу дивизион в российском футболе). После четырех матчей команда располагается на пятой строчке в таблице.

Кокорин и Мамаев отбывают наказание в исправительной колонии № 4 города Алексеевка Белгородской области. В октябре 2018 года они были взяты под стражу за серию драк в центре Москвы. Сейчас спортсмены подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.