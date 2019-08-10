Названы самые популярные советские фильмы на YouTube

Фильмом-рекордсменом по просмотрам на видеохостинге YouTube стал "Любовь и голуби". Комедию Владимира Меньшова посмотрели более 20 миллионов раз. Об этом сообщается на сайте "Мосфильма".

"Мосфильм" стал первой российской кинокомпанией, открывшей канал на YouTube - свою золотую коллекцию фильмов он разместил в открытом доступе еще в 2011 году.

"На сегодняшний день около одного миллиона человек ежедневно по всему миру смотрят кино на нашем канале", - говорится в сообщении.

На втором месте по просмотрам "Иван Васильевич меняет профессию" (почти 19 миллионов просмотров), на третьем - "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" в версии с русскими субтитрами (18 миллионов просмотров).

Также в топ вошли "Девчата", "Белый тигр", "Бриллиантовая рука", "Служебный роман".