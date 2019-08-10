Оружейное лобби предостерегло Трампа от ужесточения законов об оружии

Оружейное лобби намерено оказать давление на президента Дональда Трампа, чтобы тот прекратил свою поддержку расширенных проверок биографических данных для закупок оружия после того, как он призвал конгресс действовать решительнее, отмечает издание The Salon.

Трамп посетил Эль-Пасо, штат Техас, и Дейтон, штат Огайо, в среду и сказал журналистам, что после недавних убийств в обществе существует "большой запрос к проверке данных (покупателей оружия)". Глава Белого дома ранее также призывал к расширенным проверкам биографических данных после прошлогодней смертельной стрельбы в школе в Паркленде, штат Флорида, но боссы НСА резко выступили против этой меры. В конечном счете, все ограничилось словесными заявлениями главы Белого дома.

Глава НСА Уэйн Лапьер, как отмечают источники, действовал оперативно и после последних массовых расстрелов, связался по телефону с Трампом, чтобы оказать давление на него, отговаривая президента поддержать расширенный законопроект о проверках данных, сообщает Washington Post. Лапьер выступил против законопроекта, утверждая, что он будет крайне непопулярным среди многих сторонников Трампа.

Напомним, что НСА являлась ключевым спонсором предвыборной кампании Трампа 2016 года, выделив на нее 36 миллионов долларов. Сам Трамп, весной, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, под аплодисменты присутствующих, назвал оружейников одними из своих главных союзников.

Впрочем, отмечают эксперты, непонятно, о ком конкретно говорит Лапьер. Опрос службы Quinnipiac, проведенный ранее в этом году, показал, что 93 процента американцев поддерживают проверку данных для всех покупателей оружия, включая 89 процентов республиканцев. Опрос также показал, что 87 процентов владельцев оружия поддержали эту меру.

В четверг более 200 мэров американских городов направили в сенат письмо с призывом к конгрессу проголосовать по двум законопроектам, которые расширяют полномочия тех, кто проводит проверку данных о продажах оружия, а также увеличивают ее срок с 3 до 10 дней. Эти законопроекты уже были приняты палатой представителей, однако сенат с его республиканским большинством попросту проигнорировал эти документы.

Советники лидера республиканского большинства в сенате Митча Макконнелла, заявили, что никакой закон об оружии не будет принят без широкой поддержки со стороны республиканцев. В свою очередь сторонники двухпартийного законопроекта о проверке биографических данных, совместно продвигаемого в верхней палате конгресса демократом из Западной Вирджинии Джо Манчином и республиканцем из Пенсильвании Пэтом Туми, считают, что вряд ли эти законодательные акты получат достаточную поддержку в Республиканской партии.

Сам Трамп, уверяют источники в его окружении, под давлением своего старшего советнисяка и дочери Иванки, на фоне фактически начавшейся предвыборной кампании, полон решимости внести поправки к закону об обороте оружия, который не корректировался более 200 лет, еще с "ковбойских времен". Трамп, с которым категорически не захотели встречаться люди, раненые во время бойни в Эль-Пасо, понимает, что в случае непринятия им жестких мер, может потерять значительную часть электората. С другой стороны, он может лишить моральной и финансовой поддержки своего главного спонсора - оружейного лобби.

Тем не менее, один из ближайших соратников главы Белого дома сенатор Линдси Грэм сказал в интервью Washington Post, что Трамп никогда не был "фанатом оружия" и "сейчас как никогда полон решимости сделать что-то серьезное в вопросе оборота оружия".

По некоторым данным, президент США хочет, чтобы к сентябрю сенат все-таки ужесточил меры контроля над оружием. Администрация Трампа в марте использовала административные рычаги, чтобы запретить продажу наступательного оружия. Однако, президент дрогнул под напором оружейников и отступил от своего намерения принять закон о запрете устройства, которое, по сути, превращает полуавтоматическое оружие в полностью автоматическое оружие, подобное тому, которое использовалось в самой смертоносной бойне в истории США в Лас-Вегасе. Вместо ужесточения контроля над оружием после Паркленда, Трамп предложил вооружать учителей в школах.

Напомним, что 1 октября 2017 года бывший бухгалтер Стивен Пэддок, ранее не имевший проблем с законом, расстрелял с 32-го этажа гостинично-развлекательного комплекса Мандалай-Бэй на бульваре Лас-Вегас-Стрип в Лас-Вегасе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91", проводившегося на открытой концертной площадке. Были убиты 59 и ранены 546 человек. Это убийство в Лас-Вегасе стало самым массовым в истории США c момента событий 11 сентября 2001 года.

Недавний совместный опрос издания Politico и службы Morning Consult показал, что 70 процентов избирателей поддерживают запрет в Америке продаж штурмового оружия, среди них 55 процентов республиканцев. Только 23 процента избирателей заявили, что они против такого запрета, но это не повлияло на взгляды республиканских конгрессменов, лоббирующих интересы НСА.

Отдельные республиканцы одобрили так называемый закон "красного флага", который публично поддержал сам Трамп. Этот закон разрешает членам семьи или правоохранительным органам обращаться в суд с ходатайством о запрещении обладать оружием тем, кто считается угрозой для общества. Семнадцать штатов и Вашингтон, округ Колумбия, уже приняли подобные законы, но они редко применяются на практике полицией.

Но даже эта незначительная мера уже встретила сопротивление со стороны ряда республиканцев, таких как сенатор Тед Круз из Техаса и Бен Сасс из Небраски, которые выразили обеспокоенность по поводу необходимости соблюдения "надлежащей правовой процедуры и конституционных прав граждан".