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10.08.2019 03:49
Рубрика: В мире

Стрелок из Эль-Пасо назвал своей целью мексиканцев

Патрик Крузиус, устроивший стрельбу в супермаркете Walmart в американском городе Эль-Пасо, признался, что его целью были мексиканцы. Между тем из 22 жертв злоумышленника подавляющее большинство имеют испанские фамилии, но среди убитых только семеро мексиканцев.

Признание было сделано сразу, когда Крузиус сдавался полиции, передает NBC. Ради бойни злоумышленник проехал около десяти часов на автомобиле.

Трамп приехал в пострадавший от стрельбы Эль-Пасо
В супермаркете Walmart в Луизиане произошла стрельба

Стрелявшего обвиняют в терроризме. Дело будет рассматриваться как преступление на почве ненависти.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в американском городе Эль-Пасо терактом, направленным не только против мексиканцев в США, а против всего народа латиноамериканской страны. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.

Напомним, массовое убийство произошло в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас недалеко от границы с Мексикой. Возраст погибших - от двух до 83 лет.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Мексика Массовые убийства в США
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