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Рубрика: В мире

Глава МИД Мексики прокомментировал стрельбу в Эль-Пасо

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард назвал стрельбу в американском городе Эль-Пасо терактом, направленным не только против мексиканцев в США, а против всего народа латиноамериканской страны. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что власти Мексики намерены выдвинуть соответствующие обвинения в суде.

Фото: EPA
В США произошло два массовых расстрела на почве расовой ненависти

Напомним, массовое убийство произошло в минувшую субботу в городе Эль-Пасо, который находится в штате Техас недалеко от границы с Мексикой. Преступник, 21-летний Патрик Крузиос, специально приехал в населенный пункт, расположенный в тысяче километров от его родного дома, чтобы убить как можно больше мигрантов.

Злоумышленник открыл стрельбу в магазине Walmart. Жертвами террориста стали 20 человек, еще 26 пострадали. Возраст погибших - от двух до 83 лет.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что среди погибших - шесть мексиканцев.

В мире США Массовые убийства в США
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