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10.08.2019 19:04
Рубрика: Видео

Падение мотогонщика на скорости 340 км/ч попало на видео

Текст: Вадим Давыденко

Просто ли управлять гоночным байком на скорости 340 км/ч? Те кто ездил, говорят, что сложно, очень уж высока цена малейшей ошибки. Легко ли дышать на такой скорости? Говорят, что встречный поток воздуха сдавливает грудь, забивает рот и нос. Можно ли при таких раскладах выжить при падении с байка? Шансы, говорят, минимальны.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Тем удивительнее видео, снятое во время квалификационного заезда в NHRA Northwest Nationals в американском Сиэттле. Дрэг-рейсер Бо Лэйн на модифицированном Harley-Davidson слетел с мотоцикла в середине заезда и, мало того, что остался, жив, так даже без переломов обошелся, отделавшись ушибами и сильнейшими ссадинами.

Примечательно, что его Harley-Davidson никак не смутился исчезновением гонщика в разгар заезда, а, словно скакун-иноходец из песни Высоцкого, спокойно продолжил свой бег и домчался до финиша с пустым седлом.

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