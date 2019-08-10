Падение мотогонщика на скорости 340 км/ч попало на видео

Просто ли управлять гоночным байком на скорости 340 км/ч? Те кто ездил, говорят, что сложно, очень уж высока цена малейшей ошибки. Легко ли дышать на такой скорости? Говорят, что встречный поток воздуха сдавливает грудь, забивает рот и нос. Можно ли при таких раскладах выжить при падении с байка? Шансы, говорят, минимальны.

Тем удивительнее видео, снятое во время квалификационного заезда в NHRA Northwest Nationals в американском Сиэттле. Дрэг-рейсер Бо Лэйн на модифицированном Harley-Davidson слетел с мотоцикла в середине заезда и, мало того, что остался, жив, так даже без переломов обошелся, отделавшись ушибами и сильнейшими ссадинами.

Примечательно, что его Harley-Davidson никак не смутился исчезновением гонщика в разгар заезда, а, словно скакун-иноходец из песни Высоцкого, спокойно продолжил свой бег и домчался до финиша с пустым седлом.