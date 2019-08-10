Полиция Бразилии перекрыла крупный канал поставки наркотиков в Европу

Бразильские правоохранители задержали пять человек, в том числе одного гражданина Нидерландов, по подозрению в организации транзита кокаина в Европу. По данным полиции, преступники ежемесячно переправляли в Старый свет около полутонны наркотиков.

Предполагается, что кокаин доставляли частными самолетами из Перу, Колумбии и Боливии в штат Гояс в центре Бразилии. Затем через морские порты в штатах Сан-Паулу и Пара груз отправляли в Бельгию, Германию, Нидерланды и Францию под видом законных товаров. Каждая партия наркотиков приносила членам банды около десяти миллионов долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал Globo.

В ходе обысков были арестованы два бизнесджета, вертолет и 11 дорогостоящих автомобилей, использовавшихся злоумышленниками, а также, крупная сумма денег и ценности.

Напомним, ранее на этой неделе в порту Гамбурга сотрудники таможни обнаружили около 1,5 тонны кокаина, прибывшего из Бразилии. Согласно сопровождающим документам, внутри контейнера, был груз сигарет. Товар предназначался для заказчиков в Антверпене.