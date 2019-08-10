На согласованный властями митинг на проспекте Сахарова собралось 7 тысяч человек

На проспекте Сахарова начался митинг по инициативе незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Столичные власти согласовали его численностью 100 тысяч человек. По данным "РГ" на 14.10, пришли 7 тысяч человек.

Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы и Следственный комитет РФ предупреждали москвичей, что возможны провокации. Правоохранительные органы примут все необходимые меры для обеспечения безопасности участников митинга, но привлекут к ответственности тех, кто попытается нарушить общественный порядок в городе.