Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей

Меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются жителями столицы. Об этом сообщил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

- По нашей предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент, - рассказал он. - Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тысячи человек.

Но поскольку митинг завершился недавно, давать окончательные цифры сложно, заметил он и уточнил, что результаты могут появиться не раньше 12 или 13 августа. По их данным участников было 15-20 тысяч, но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности точно оценить количество участников.