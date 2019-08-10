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10.08.2019 17:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опрос: Среди собравшихся на концерте на Сахарова только 30% москвичей

Текст: Анна Полтавцева

Меньше трети граждан, принявших участие в согласованном митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова, являются жителями столицы. Об этом сообщил гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Завершился концерт на проспекте Академика Сахарова

- По нашей предварительной информации, 30% - это москвичи, 30% - жители Подмосковья, 40% - жители других городов, которые специально приехали на этот митинг, либо просто оказались в Москве в этот момент, - рассказал он. - Мы опросили, по нашим оценкам, в районе 1,5 тысячи человек.

Но поскольку митинг завершился недавно, давать окончательные цифры сложно, заметил он и уточнил, что результаты могут появиться не раньше 12 или 13 августа. По их данным участников было 15-20 тысяч, но эти данные требуют уточнения. Опрос не дает возможности точно оценить количество участников.

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