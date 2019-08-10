Оппозиция, которая согласовала с московской мэрией прошедший сегодня митинг на проспекте Академика Сахарова, в очередной раз обманула власти. Об этом сказал "РГ" политолог Павел Данилин, комментируя итог акции.

- Оппозиция заявляла политический митинг, и именно к нему и готовился город, задача которого обеспечить правопорядок на проспекте Академика Сахарова. А в последние дни оппозиция вдруг начала превращать уже согласованную акцию в митинг-концерт, - отметил он.

По мнению политолога, это уже ставило под угрозу безопасность москвичей, которые планировали принять участие именно в политическом мероприятии, а могли оказаться среди толп фанатов. Таким образом, организаторы поставили под угрозу функционирование всего мегаполиса. И сделали это лжецы лишь для того, чтобы поймать собственный хайп, считает Павел Данилин.

К счастью, по его словам, москвичи это поняли, и даже послушать кумиров пришло гораздо меньше людей, чем было согласовано. По данным организаторов, их было 48 тысяч человек, а по информации властей - 22 тысячи. Пришедшие на концерт быстро увидели, что попали на политическое мероприятие, и буквально через полчаса начался их массовый отток с митинга. Еще бы несколько минут и организаторы могли остаться в окружении горстки людей с радужными флагами.

Лжецы же, вероятно, надеялись, что власть испугается их. Но на лжи ничего не построишь, в том числе и настоящий протест, считает политолог.