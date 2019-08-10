Соболь готовила провокации во время митинга на проспекте Сахарова

В Главное управление МВД России по Москве обратились с заявлением организаторы митинга, который проходит сейчас на проспекте Сахорова. Они сообщили о том, что Любовь Соболь и другие участники акции намерены были организовать в ходе ее провокации. Информация об этом размещена на сайте столичной полиции.

Столичные правоохранительные органы обращаются ко всем участникам мероприятия соблюдать требования действующего законодательства и не допускать нарушений общественного порядка.

Напомню, 27 июля и 3 августа в столице прошли несогласованные городскими властями митинги. Поводом их послужил отказ в регистрации нескольким кандидатам в депутаты Мосгордумы.

Мосгоризбирком установил, что в их подписных листах значатся подписи уже умерших людей. Кандидаты не стали обжаловать решения избирательных комиссий в установленном порядке и начали созывать граждан на несанкционированные акции. Власти столицы несколько раз предлагали оппозиции провести согласованный митинг, но те отказывались.

После акции 27 июля было заведено несколько уголовных дел по статье об организации массовых беспорядков. Наказание за подобные правонарушения предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время СК задержано несколько участников акции 27 июля в Москве. Следствие намерено ходатайствовать об их аресте в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках и применения насилия в отношении полицейских. По данным СК, следователи имеют доказательства причастности к преступлениям более 10 граждан, "принимавших наиболее активное участие в организации и проведении массовых беспорядков в центре столицы".