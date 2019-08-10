В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 25 градусов

Появились надежды на улучшение столичной погоды. Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, дождливый циклон отходит от Москвы.

Интенсивные дожди прекратятся уже в воскресенье, а в понедельник будет солнечно. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

К середине недели станет еще теплее - до плюс 25 градусов, но местами все же не обойдется без локальных кратковременных дождей.

В Гидрометцентре ожидают, что вторая половина последнего летнего месяца окажется лучше первой. "Норма второй половины августа для Москвы - это плюс 5-10 градусов по ночам и примерно 15-20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше",- уточнила Паршина.