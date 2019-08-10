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10.08.2019 11:54
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве на следующей неделе потеплеет до плюс 25 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Появились надежды на улучшение столичной погоды. Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, дождливый циклон отходит от Москвы.

Интенсивные дожди прекратятся уже в воскресенье, а в понедельник будет солнечно. Воздух прогреется до плюс 20-22 градусов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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К середине недели станет еще теплее - до плюс 25 градусов, но местами все же не обойдется без локальных кратковременных дождей.

В Гидрометцентре ожидают, что вторая половина последнего летнего месяца окажется лучше первой. "Норма второй половины августа для Москвы - это плюс 5-10 градусов по ночам и примерно 15-20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше",- уточнила Паршина.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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