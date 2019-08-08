В Гидрометцентре предупредили о погоде второй половины августа

На большую часть центральной России пришло долгожданное тепло, воздух прогрелся до 20 и более градусов. Но в связи с выходом с запада Европы - с территории Польши - глубокого циклона с 8 по 10 августа в регионах Центрального федерального округа ожидаются сильные дожди. С грозами и усилением ветра до 29 метров в секунду.

Как пояснила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, циклон, пройдя территорию Беларуси, выйдет на Тверскую и Ярославскую области. Самые сильные дожди 8 и 9 августа ожидаются в Тверской, Калужской, Брянской областях, а 9 августа - в Ярославской и Липецкой областях.

На северо-западе - в Псковской области - дождливо будет 8 и 9 августа. В последний день рабочей недели ливни накроют Новгородскую и Вологодскую области. А 9 и 10 августа дождливо будет в Татарстане. За 12 часов может выпасть от 15 до 40 мм осадков - от пятой части до половины месячной нормы. А за двое суток - от половины до месячной нормы.

В Москве и области дожди тоже будут. Сильные осадки ожидаются в ночь на 9 августа. Температура воздуха днем составит 18-20 градусов. В выходные днем от 16 до 22 градусов. Примерно такая же температура будет преобладать и в других центральных областях. Но к середине следующей недели погода может наладиться - потеплеет до +25 градусов.

В Гидрометцентре ожидают, что вторая половина последнего летнего месяца окажется лучше первой. "Норма второй половины августа для Москвы - это плюс 5-10 градусов по ночам и примерно 15-20 градусов днем, но мы рассчитываем, что будет на пару градусов выше", - уточнила Паршина.

Она также рассказала, что холодный циклон, который испортил погоду в центре в июле и начале августа, направился на крайний северо-восток европейской территории. В прохладном воздухе теперь оказалась территория Урала. Поэтому в ближайшие дни там тоже дождливо. Возможно даже выпадение града.

На севере Западной Сибири не выше плюс 20 градусов, также и на Урале, хотя совсем недавно там было жарко. Летняя погода сохранится на юге Западной Сибири. В Омской области +19…+24 градуса, в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае - от 25 до 32 градусов. Жара до выходных продержится в центральных и южных районах Красноярского края. Но без дождей с градом и там не обойдется.

На Дальнем Востоке с 8 по 10 августа сильные дожди ожидаются в Приморье. Выпадет 50 мм осадков. Это связано с влиянием бывшего тайфуна Франциско. На реках ожидается подъем уровня воды местами до 1,5 метра. В Амурской области от села Константиновка до Комсомольска-на-Амуре затоплены поймы рек. Уровень воды повышен от 10 см до 3 метров.