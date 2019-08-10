Завершился концерт на проспекте Академика Сахарова

Концерт на согласованной акции, проходившей на проспекте Академика Сахарова, завершился. Об этом сообщил корреспондент "РГ" с места событий.

Ранее в пресс-службе Главного Управления МВД России по Москве сообщили, что участниками этой акции стали 20 тысяч человек.

Нарушений общественного порядка не зарегистрировано, идет отток участников. В ведомстве отметили, что для обеспечения правопорядка и безопасности на контрольно-пропускных пунктах был организован досмотр перед входом на площадку митинга, о необходимости которого организаторы акции были заранее предупреждены.