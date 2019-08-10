Воспитательниц детсада под Ачинском наградят за спасение детей

МЧС России направило ходатайство руководству страны о награждении медалью "За спасение погибавших" двух воспитательниц детского сада за спасение детей от последствий взрыва на складе хранения боеприпасов в населенном пункте Каменка Ачинского района.

Елена Попадык и Анастасия Русских были на прогулке с детьми, когда на ачинском военном складе начался пожар и стали взрываться боеприпасы. Поселок Каменка - ближайший населенный пункт от места ЧП, и разлет мин полностью покрывал поселок.

- Дети испугались, стали кричать, а я спрятала детей в спортзале детского сада, накрыв их спортивными матами, позвонила заведующей детского сада, - рассказала Анастасия Русских первому замглавы МЧС Александру Чуприяну, вспоминая события.

Вместе с заведующей детского сада Русских и Попадык приняли решение об эвакуации детей из здания, тем более что взрывы стали происходить чаще и сильнее. Прикрывая 15 детей матрасами и одеялом, Елена Попадык вывела их из здания детского сада и направилась в сторону лесного массива, а затем на ближайшую станцию, где их уже ждали обеспокоенные родители. Тех детей, чьи родители не смогли приехать на станцию и забрать, Анастасия Русских на своем личном автомобиле развезла по домам.

Вчера на встрече в здании Главного управления МЧС России по Красноярскому краю в торжественной обстановке Александр Чуприян поблагодарил Анастасию и Елену вручил цветы и ценные подарки, а также сообщил, что представление на награждение уже отправлено.