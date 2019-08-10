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10.08.2019 22:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин получил от байкеров в подарок шапку

Текст: Кира Латухина
Президент приехал в Севастополь, где пообщался с "Ночными волками" и получил от них два подарка.

Лидер мотоциклистов Хирург поблагодарил за поддержку. "Имейте в виду, что все мы - это ваше воинство", - сказал он.

Байкеры подарили Владимиру Путину фильм "Русский реактор", который был снят во время одного из байк-шоу в Крыму. Как сказал Хирург, видео посвящено главе государства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Хирург вспомнил слова Путина о том, что байкеры расположились "в чистом поле". "Сейчас смотрите - чистое поле превращается в такой Диснейленд, - сказал он. - У меня есть друг - словак, Питер Марчек. Он, когда сюда приехал в первый раз, говорит: "Хирург, ты здесь построил Диснейленд против русофобии". Так европейцы обозвали наше место, которое полюбилось севастопольцам, полюбилось всей России".

Еще байкеры подарили Путину свой головной убор - меховую шапочку.

Глава Крыма Сергей Аксенов вместе с президентом приехал к началу байк-шоу, на которое в этом году прибыли многие европейские мотоциклисты. "Участие в празднике иностранных гостей - еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма", - написал Аксенов на странице "ВКонтакте". "Присутствие главы государства придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание", - заключил он.

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