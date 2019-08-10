Путин приехал к "Ночным волкам"

"Ночные волки" подают пример молодежи в России. Об этом заявил президент в Крыму на встрече с байкерами в Севастополе. Юбилейное байк-шоу мотоклуба "Тень Вавилона" начнется у горы Гасфорта в 23.00. По традиции, оно носит патриотический характер.

Владимир Путин приехал за рулем мотоцикла "Урал" с коляской вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым, с прикрепленным на байке российским флагом. Вместе с лидером "Ночных волков" Александром Залдостановым (Хирургом) глава государства подъехал к сцене и выступил перед байкерами.

Напомним, Путин уже был на байк-шоу в июле 2010 года, и также сам приехал на мотоцикле - тогда это был зарубежный легендарный "Харлей Дэвидсон". На следующий год он проехался во главе колонны мотоциклистов в Новороссийске. В 2012 году по пути из Севастополя в Ялту Путин остановился поприветствовать Хирурга и его команду. А летом 2018 года вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, "Ночными волками" и байкерами из Германии почтил память защитников Севастополя, возложив цветы к стеле мемориального комплекса "35-я береговая батарея".

Сегодня Владимир Путин отметил замечательную традицию, начатую 10 лет назад, - проводить такие байк-шоу. "Я уже не говорю про то, что это хорошее место: хочу сказать, что это очень хорошее начинание, хорошая идея, которая сплачивает и любителей техники, и любителей мотоциклов, и всех, кто сердцем и душой относится к нашей Родине", - подчеркнул он.

"У вас замечательная традиция, связанная с поддержанием всего самого лучшего, что может быть в сердце российского, русского человека, связанная с нашей замечательной, героической историей", - продолжил глава государства.

"И мне очень приятно, что такие мужественные, крутые ребята подают пример молодым людям в нашей стране и показывают им, как нужно относиться к России", - заключил президент.