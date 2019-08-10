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10.08.2019 22:32
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Путин посмотрел спектакль "Грифон"

Текст: Кира Латухина

После встречи с байкерами президент отправился смотреть спектакль в Севастополе, в музее "Херсонес Таврический".

Фото: Скрин с канала Youtube.
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Постановка об истории города называется "Грифон". Это масштабный театральный перформанс, в котором соединились спецэффекты и высокотехнологичная сценография с архитектурой античного Херсонеса. Два подростка и хранитель музея путешествуют по основным вехам истории города, а помогает им в этом магический грифон - лев с орлиной головой, символ древнего Херсонеса.

Вместе с главой государства спектакль смотрели вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (по его пьесе поставлен спектакль) и директор заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, а также - активисты Российского движения школьников, студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, общественники Севастополя.

Культура Театр Драматический театр Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь
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