Путин посмотрел спектакль "Грифон"

После встречи с байкерами президент отправился смотреть спектакль в Севастополе, в музее "Херсонес Таврический".

Постановка об истории города называется "Грифон". Это масштабный театральный перформанс, в котором соединились спецэффекты и высокотехнологичная сценография с архитектурой античного Херсонеса. Два подростка и хранитель музея путешествуют по основным вехам истории города, а помогает им в этом магический грифон - лев с орлиной головой, символ древнего Херсонеса.

Вместе с главой государства спектакль смотрели вице-премьер Ольга Голодец, министр культуры России Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон (по его пьесе поставлен спектакль) и директор заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова, а также - активисты Российского движения школьников, студенты-участники международных фестивалей и конкурсов, общественники Севастополя.