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10.08.2019 09:11
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Текст: Александр Саможнев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Фото: AP Photo Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Фото: AP Photo
Глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек. Фото: AP Photo

Ранее в ходе пребывания с визитом президента Украины Владимира Зеленского турецкий лидер отказаться признать факт присоединения Крыма к РФ в результате всенародного референдума. "Турция этого не признает и не признает", - заверил Эрдоган своего украинского гостя.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Зеленский, в свою очередь, обещал содействие в участии турецких фирм в сельскохозяйственной отрасли на Украине после проведения земельной реформы и создания рынка земли в 40 миллионов гектаров.

По его словам, преобразования затронут в большей степени южную часть Украины, где имеется потребность в создании и развитии мелиоративных систем. В этом регионе власти рассматривают также возможности для государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал за отмену моратория на продажу земель. Он настаивает на том, что Украина должна избавиться от "нафталинового регулирования плановой экономики".

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении четырнадцати лет. В феврале прошлого года экс-президент Петр Порошенко продлил запрет на распродажу земельных наделов до 1 января 2019 года.

В мире Ближний Восток Турция Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Присоединение Крыма к России
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