Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским

Ранее в ходе пребывания с визитом президента Украины Владимира Зеленского турецкий лидер отказаться признать факт присоединения Крыма к РФ в результате всенародного референдума. "Турция этого не признает и не признает", - заверил Эрдоган своего украинского гостя.

Зеленский, в свою очередь, обещал содействие в участии турецких фирм в сельскохозяйственной отрасли на Украине после проведения земельной реформы и создания рынка земли в 40 миллионов гектаров.

По его словам, преобразования затронут в большей степени южную часть Украины, где имеется потребность в создании и развитии мелиоративных систем. В этом регионе власти рассматривают также возможности для государственно-частного партнерства.

Напомним, ранее Владимир Зеленский выступал за отмену моратория на продажу земель. Он настаивает на том, что Украина должна избавиться от "нафталинового регулирования плановой экономики".

Мораторий на продажу сельскохозяйственных земель действует на Украине на протяжении четырнадцати лет. В феврале прошлого года экс-президент Петр Порошенко продлил запрет на распродажу земельных наделов до 1 января 2019 года.