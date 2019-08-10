В Крыму Кубок мира по клифф-дайвингу в третий раз взял британец

В крымском Симеизе завершился третий раз Кубок мира по клифф-дайвингу Crimea Cliff Diving World Cup, гостем и победителем которого третий раз подряд стал британец Гэрри Хант.

Кроме него экстремальное шоу мирового уровня собрало еще 13 участников - это Никита Федотов (Россия), Михал Навратил (Чехия), Мигель Гарсия (Колумбия), Энди Джонс (США), Джуселино Джуниор (Бразилия), Вячеслав Колесников (Украина), Блейк Олдридж (Великобритания), Алексей Пригоров (Украина), Алессандро Де Роуз (Италия), Игорь Семашко (Россия), Артем Сильченко (Россия), Дэвид Колтури (США) и Серхио Гузман (Мексика). За их зрелищными выступлениями с берега и с моря наблюдали тысячи зрителей. В Ялте в этот день для наблюдения за прыжками были арендованы почти все яхты и катера.

Клифф-дайвинг пока еще не Олимпийский видом спорта, но по словам главы крымской республиканской общественной организации "Фрирайт", вице-президента российской федерации прыжков в воду Анри Канунова, планируется его включение в программу игр уже на Олимпиаде-2024. Крымчане гордятся, что они первые в продвижении этого вида спорта, и надеются, что с будущего года он начнет активно развиваться и в других регионах страны.

- На этот уже традиционный чемпионат все спортсмены спешат с нетерпением, - отметил Канунов. - Он проходит при поддержке правительства Крыма, а в этом году приехала вице-премьер правительства России Ольга Голодец и президент российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. - Скала Дива - уникальное место, таких лишь несколько в Крыму, но самым идеальным является именно эта скала, откуда спортсмены прыгают с высоты в 27 метров. Кроме того, мы закупили компоненты и собираем модуль - легко перемещаемую вышку для тренировок, с которой смогут прыгать спортсмены, и уже к октябрю она будет готова для использования. Руководство Крыма помогло нам в приобретении ее конструкций, и они оказались в 15 раз дешевле, чем мы просто платили за аренду подобной конструкции в Венгрии.

- Это огромное радостное событие - проведение этапа кубка мира - здесь в Симеизе, и все способствует проведению успешного турнира и замечательные спортсмены, и лидеры сегодняшнего спорта - клифф-дайвинга и заинтересованные зрители, которые собрались со всех уголков мира, - оценила прошедшие соревнования заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. - Мы очень переживаем, мы болеем, но знаем, что в спорте всегда так - побеждает сильнейший. И это уникальное событие не только для Крыма, но и для всего мира, потому что среди участников абсолютные лидеры. То, что сегодня они показывают такой уровень мастерства, это потрясающе. Этот вид спорта активно развивается по всему миру, у него много болельщиков. Проведение таких соревнований - серьезная ступенька для того, чтобы он получил необходимую поддержку и стал олимпийским.

Соревнования прошли в три этапа: каждый атлет совершил по три прыжка в воду с площадки на высоте 27 метров на скале Дива. Клифф-дайвинг - спорт для отважных спортсменов. Они прыгают в воду с высоты многоэтажного дома, демонстрируют невероятные кульбиты в воздухе, при этом тщательно контролируя свой "полет", так как ошибки при входе в воду на огромной скорости недопустимы. Каждый прыжок оценивало профессиональное международное жюри и выставляло баллы.

- Сложно быть чемпионом и еще сложнее ежегодно подтверждать свой статус, - рассказал Гэри Хант, ставший в этом году чемпионом уже в третий раз, - но я очень сильно тренируюсь. Прыжки со скал - моя страсть, я часто встречаю недопонимание, у меня бывают взлеты и падения, но я всегда возвращаюсь. И я снова участвую в соревновании, так как спорт - это лучший способ узнать страну, не касаясь никакой политики. И все могут показать всем, что спорт - это мир. Когда я уже на вышке, мне уже некогда думать - прыгать или нет. Когда я там - мое тело говорит: надо прыгать. Иногда ноги дрожат, но я их успокаиваю и опять готов к прыжку. Честно говоря, я и не надеялся победить, мои соперники очень сильны, но и я борюсь до конца. Это мои любимые соревнования, и я хочу вернуться сюда в следующем году.

В этом году Гэри Хант получил паспорт Франции, и с будущего года будет выступать не от Британии, а от Франции. По его словам, такое решение он принял по многим причинам. С одной стотроны, в родной стране не понимали его поездки на полуостров. С другой - французская команда, с которой он уже начал тренироваться, очень дружная. Ну и конечно личные чувства важны: его подруга - француженка, и теперь он сможет видеться с ней намного чаще.

Второе место в соревнованиях занял россиянин Никита Федотов, третье - чех Михал Навратил. Спортсмены, занявшие призовые места, выиграли 5000, 6000 и 7000 долларов соответственно.

- Это для меня совершенная неожиданность, - рассказал Никита Федотов. - Я уже в третий раз участвую в соревновании в Крыму, и с каждым разом занимаю все более высокие места. И вот я уже на второй ступеньке пьедестала! Победа столь неожиданна, что я даже не знаю, на что потрачу выигранные деньги!

В свою очередь, глава администрации Ялты Алексей Челпанов отметил, что такие состязания мирового уровня способствуют повышению имиджа города, увеличивая его туристическую привлекательность.