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10.08.2019 11:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Когда в Крыму лучше всего наблюдать за Персеидами

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Август - традиционное время максимальной активности метеоритного потока Персеиды, который еще называют звездопадом. Лучше всего наблюдать это астрономическое явление можно будет во второй половине ночи с 11 по 13 августа. Об этом РИА Новости рассказал крымский астроном Александр Якушечкин.

В этом году предстоящее 15 августа полнолуние помешает жителям России насладиться этим красивейшим зрелищем. Спутник земли создаст засветку ночного неба, затруднив, таким образом, возможность наблюдения за метеоритным потоком. Но у крымчан и гостей полуострова такая возможность будет.

Фото: https://www.chappelastro.com
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- 13 августа Луна (на широте Крыма) зайдет за горизонт в 3.19 ночи (мск), что позволяет нам спокойно наблюдать метеорный рой Персеид вплоть до утренней зари, - рассказал Якушечкин.

"Звездный дождь" продолжается с 17 июля и по 24 августа. После достижения пика 14 августа, интенсивность потока постепенно снижается и примерно с 20 августа в ночном небе можно увидеть лишь один - два метеора в час. Свое название это явление получило потому, что летящие "звезды" возникают в районе созвездия Персея.

Общество Космос Общество Наука Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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