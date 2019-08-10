Число пострадавших в ДТП под Курганом увеличилось до 16

Количество пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Курганской области выросло до 16 человек, среди них - один ребенок.

Троих с тяжелыми травмами перевезут в Курган, остальных оставят в Куртамышской районной больнице, сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на региональный департамент здравоохранения. Ребенка планируется в ближайшее время отправить в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста.

Ранее было известно об 11 пострадавших.

ДТП случилось в субботу утром на 79 километре автодороги Курган - Куртамыш. Рейсовый автобус марки КIA съехал в кювет и лег на бок. Внутри в тот момент находилось 47 человек, включая троих детей. По предварительной версии, причиной аварии стал отказ рулевого управления.