Трамп: США не готовы к заключению торгового соглашения с Китаем

Вашингтон продолжает вести диалог с Пекином, однако на данный момент не готов заключить торговое соглашение. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая в пятницу перед журналистами на Южной лужайке Белого дома.

"Мы не готовы заключить соглашение, но посмотрим, что будет дальше", - заявил Трамп, подчеркнув, что дела с Китаем идут "очень хорошо". Американский лидер не исключил, что намеченный на сентябрь очередной раунд американо-китайских торговых переговоров может быть отменен. Однако пока планы на проведение встречи остаются в силе.

Трамп также отметил, что Вашингтон может отменить ограничения в отношении китайской компании Huawei. Это может быть сделано в случае заключения с КНР новой торговой договоренности, пишет ТАСС.

Ранее Трамп объявил, что с первого сентября Вашингтон планирует ввести пошлины в размере десяти процентов на товары из Китая стоимостью 300 миллиардов долларов. При этом хозяин Белого дома выразил надежду на позитивный диалог по заключению торговой сделки с Пекином.