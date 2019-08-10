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10.08.2019 23:56
Рубрика: В мире

В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии

Текст: Александр Саможнев

Федеральное правительство должно непременно принять предложение Вашингтона и обсудить с США план вывода войск, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.

По словам парламентария, посол США Ричард Гренелл прав. Налогоплательщики в США не должны оплачивать содержание американских войск в Германии. Они также не должны платить и за размещение ядерного оружия на немецкой территории.

Фото: iStock
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Ранее глава американской дипмиссии в Берлине пригрозил выводом войск США, так как Германия до сих пор не увеличила расходы на оборону до двух процентов от ВВП в рамках НАТО и использует профицит торгового баланса на внутренние цели.

"Американцы должны захватить с собой и ядерное оружие. Они должны забрать его домой, а не в Польшу. В противном случае, это приведет к резкому ухудшению отношений с Россией, что противоречит интересам Германии и Европы в целом", - цитирует газета Hannoversche Allgemenne Zeitung деятеля Левой партии.

Напомним, в Германии размещено около 35 000 американских военнослужащих на военных базах в Штутгарте, Рамштайне и на полигоне в баварском городе Grafenwöhr. Кроме того, на объектах армии работают 17 000 американских и 12 000 немецких гражданских лиц.

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