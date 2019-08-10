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10.08.2019 08:23
Рубрика: В мире

В офисе президента Украины заявили о проблемах с новым энергорынком

Текст: Александр Саможнев
Запуск рынка электрической энергии на Украине блокируется из-за отсутствия условий для конкуренции, а также нехватки средств для выплат в соответствии с "зеленым тарифом", то есть электроэнергии, производимой с использованием возобновляемых источников энергии, заявил заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его словам, введение рынка должно быть настоящим, а не только на бумаге. Для этого необходимо создать условия для конкуренции, которых сейчас на Украине нет. В офисе президента ищут возможности для выправления ситуации.

Фото: Evan Vucci/ AP
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При этом Гончарук отметил, что президент Владимир Зеленский предлагал перенести запуск новой модели энергорынка на следующий год, однако Верховная рада отказалась рассмотреть это предложение.

Согласно закону, принятому Радой, новый рынок электроэнергии введен на Украине 1 июля. За право поставлять энергию конечному потребителю должны бороться независимые поставщики, а цены на энергоресурсы устанавливаются рыночным образом.

Напомним, запуск нового рынка электроэнергии является одним из условий программы сотрудничества Украины с МВФ, а также получения макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 500 миллионов евро в текущем году.

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