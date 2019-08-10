В первом матче сезона "Ливерпуль" разгромил "Норвич", но лишился Алисона

В стартовом матче нового сезона Английской премьер-лиги "Ливерпуль" дома разгромил "Норвич" - 4:1. Радость победы омрачила травма вратаря мерсисайдцев Алисона.

Новый сезон в Английской премьер-лиге стартовал 9 августа. Накануне были подведены итоги летнего трансферного окна. Нынешним летом клуба АПЛ потратили на покупки футболистов 1,386 млрд фунтов стерлингов. Это чуть больше, чем год назад, но немного не дотянуло до абсолютного рекорда 1,455 млрд, установленного в 2017-м.

В стартовом матче сезона один из претендентов на титул "Ливерпуль" принимал "Норвич". Команда Юргена Клоппа не была активна на трансферном рынке, однако никак не влияет на чемпионские амбиции.

Уже в первом тайме "Ливерпуль" показал "Норвичу", что шансов хотя бы на ничью у этой команды просто нет. Хотя счет в матче был открыт после удара игрока гостей, радости этот факт им не принес. Гран Хэнли поразил собственные ворота. К 20-й минуте гости уступали уже 0:2. Мохамед Салах открыл счет голам в новом сезоне. Третий мяч "Норвичу" забил некогда самый дорогой защитник мира Вирджил ванн Дейк.

На 39-й минуте произошел инцидент, который заставил загрустить всех поклонников "Ливерпуля". Выбивая мяч от ворот, травму получил голкипер Алисон, которого тут же пришлось заменить. А ведь бразилец при счете 2:0 спас свою команду после выхода один на один Теэму Пукки.

И все же на перерыв "Ливерпуль" ушел, ведя в счете уже 4:0. Герой полуфинала Лиги чемпионов против "Барселона" Дивок Ориги свой шанс не упустил.

Второй тайм в такой ситуации становится пустой формальностью. "Ливерпуль" сбавил обороты и позволил Пукки размочить вышедшего на замену Адриана.