Видео: силач из Беларуси сдвинул с места вереницу из 15 МАЗов

Как оказалось, можно протащить за собой 15 (пятнадцать!) трехосных тягачей МАЗ общим весом 157,5 тонны. Свой рекорд Белайц установил на площадке у центральной проходной МАЗа в ходе празднования 75-летия предприятия.

Достижение далось силачу не с первой попытки: лишь со второго захода, буквально, "на зубах" Дмитрий не просто символически сдвинул с места сцепленную тралами цепочку грузовиков, но и протащил ее за собой более семи метров.

Свой рекорд он без пафоса и намеков на самолюбование посвятил "всем белорусам во главе с Александром Григорьевичем (Лукашенко - прим. "РГ")".

"Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден, - цитирует Belta.by слова рекордсмена. - Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться".

Впрочем, на минских тягачах Дмитрий останавливаться не намерен и в ближайшее время планирует еще раз вписать своё имя в книгу рекордов, на этот раз - с БелАЗом.