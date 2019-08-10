В мире
10.08.2019 12:52
Текст: Вадим Давыденко

Видео: силач из Беларуси сдвинул с места вереницу из 15 МАЗов

Многотонный грузовик может поднять вес 80-100 среднестатистических взрослых мужчин. А сколько грузовиков способен сдвинуть с места один среднестатистический мужчина? А если это очень сильный, хорошо подготовленный спортсмен? А если это мировой рекордсмен, белоруссий силач Дмитрий Белайц, специализирующийся именно на сдвигании с места рекордных грузов?

Как оказалось, можно протащить за собой 15 (пятнадцать!) трехосных тягачей МАЗ общим весом 157,5 тонны. Свой рекорд Белайц установил на площадке у центральной проходной МАЗа в ходе празднования 75-летия предприятия.

Фото: mtz.ru
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Достижение далось силачу не с первой попытки: лишь со второго захода, буквально, "на зубах" Дмитрий не просто символически сдвинул с места сцепленную тралами цепочку грузовиков, но и протащил ее за собой более семи метров.

Свой рекорд он без пафоса и намеков на самолюбование посвятил "всем белорусам во главе с Александром Григорьевичем (Лукашенко - прим. "РГ")".

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"Меня приглашали многие мировые компании, но выбор очевиден, - цитирует Belta.by слова рекордсмена. - Он в сторону Минского автомобильного завода. Сегодня это гордость белорусских людей. По МАЗам судят о нас на Дальнем Востоке, в Казахстане, Украине. Нам есть чем гордиться".

Впрочем, на минских тягачах Дмитрий останавливаться не намерен и в ближайшее время планирует еще раз вписать своё имя в книгу рекордов, на этот раз - с БелАЗом.

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