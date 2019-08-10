Захарова: США не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты до сих пор не принесли Японии извинения за "страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки". По ее словам, ни один из президентов США не принес полномасштабных извинений за атомные удары так, как это стоило бы сделать.

Эти заявления, отмечает ТАСС, Захарова озвучила на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Напомним, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, ставшие единственным случаем применения боевого ядерного оружия против гражданских лиц в мирное время, произошли шестого и девятого августа 1945 года. В результате погибли более 200 тысяч человек, еще сотни тысяч стали инвалидами. Вашингтон, который обосновал атаки в 1945 году необходимостью ускорения капитуляции "милитаристской Японии", по-прежнему отказывается признавать свою ответственность за эти чудовищные бомбардировки.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты сознательно шли на массовое уничтожение гражданского населения Японии, а особый цинизм этому придает тот факт, что созданный в Вашингтоне весной 1945 года Комитет по выбору целей отказался от точечных атак на японские военные объекты.

Официальный представитель МИД России отметила тот факт, что в двух странах отношение к бомбардировке японских городов под влиянием американской пропаганды преподносится не в качестве исторической правды, а посредством настоящей политической конъюнктуры. Это приводит к тому, что в Японии крайне строго соблюдается запрет и тщательно замалчивается информация о том, какая именно страна осуществила бомбардировки и на каком государстве лежит вина за бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан

"Историческая правда принесена в жертву военно-политическому союзу двух стран", - заключила Захарова.