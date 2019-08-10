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10.08.2019 06:11
Рубрика: Власть

Захарова: США не принесли Японии извинения за атомные бомбардировки

Текст: Андрей Васильев
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты до сих пор не принесли Японии извинения за "страшные и бессмысленные с военной точки зрения атомные бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки". По ее словам, ни один из президентов США не принес полномасштабных извинений за атомные удары так, как это стоило бы сделать.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Виталий Невар/ РИА Новости

Эти заявления, отмечает ТАСС, Захарова озвучила на площадке всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов".

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Напомним, что бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки, ставшие единственным случаем применения боевого ядерного оружия против гражданских лиц в мирное время, произошли шестого и девятого августа 1945 года. В результате погибли более 200 тысяч человек, еще сотни тысяч стали инвалидами. Вашингтон, который обосновал атаки в 1945 году необходимостью ускорения капитуляции "милитаристской Японии", по-прежнему отказывается признавать свою ответственность за эти чудовищные бомбардировки.

По словам Захаровой, Соединенные Штаты сознательно шли на массовое уничтожение гражданского населения Японии, а особый цинизм этому придает тот факт, что созданный в Вашингтоне весной 1945 года Комитет по выбору целей отказался от точечных атак на японские военные объекты.

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Официальный представитель МИД России отметила тот факт, что в двух странах отношение к бомбардировке японских городов под влиянием американской пропаганды преподносится не в качестве исторической правды, а посредством настоящей политической конъюнктуры. Это приводит к тому, что в Японии крайне строго соблюдается запрет и тщательно замалчивается информация о том, какая именно страна осуществила бомбардировки и на каком государстве лежит вина за бессмысленную гибель сотен тысяч сограждан

"Историческая правда принесена в жертву военно-политическому союзу двух стран", - заключила Захарова.

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