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Рубрика: В мире

Житель Лас-Вегаса планировал напасть на синагогу

Текст: Андрей Васильев
Житель Лас-Вегаса, который, по словам прокуроров, обсуждал нападение на местную синагогу в соцсетях, был обвинен в пятницу в подготовке теракта. В его доме были найдены компоненты для изготовления бомб, сообщает The Hill. Министерство юстиции объявило, что 23-летнему Конору Климо также предъявлено обвинение в хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сторона обвинения пояснила, что в этом году Климо участвовал в зашифрованных онлайн-беседах, в которых он якобы использовал уничижительные, расовые, антисемитские и гомофобные оскорбления. По его словам, он обсуждал нападения на синагогу в том районе, где он проживал, а также на бар, который, по его мнению, обслуживал ЛГБТ-сообщество. Обвиняемый также интересовался изготовлением коктейлей Молотова и самодельных взрывных устройств.

Фото: iStock
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Климо был арестован в четверг утром представителями Объединенной террористической целевой группы под руководством ФБР и впервые предстал перед судьей в пятницу днем.

"Угрозы насилия, мотивированные ненавистью и направленные на запугивание или принуждение наших религиозных и ЛГБТ-сообществ, не имеют места в этой стране, - заявил прокурор Николас Трутанич. - Правоохранительные органы в Неваде по-прежнему полны решимости использовать все наши ресурсы для расследования, чтобы предотвратить насилие по мотивам ненависти, прежде чем оно произойдет".

Обвинители говорят, что Климо общался с лицами, принадлежащими к организации, выступавшей за белое превосходство, которая, по словам представителей министерства юстиции, призывает к нападениям на федеральное правительство, меньшинства и сообщество ЛГБТ.

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В ходе обыска в доме подозреваемого был также найден ноутбук с изображенными схемами для потенциальной атаки в Лас-Вегасе и чертежами взрывчатых устройств.

Климо грозит максимальное наказание в виде десяти лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов.

В прошлом году в результате антисемитских нападений пострадали несколько синагог, при этом наиболее заметные нападения были совершены в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге, где в октябре было убито 11 человек, и в синагоге Хабад Пауэй в Калифорнии в апреле, когда был убит один человек и трое получили ранения.

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