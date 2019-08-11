Jeep Wrangler Sahara: внедорожник на каждый день?

Может ли большой рамный внедорожник стать машиной на каждый день? Или же это просто утопия, которой не суждено сбыться? Отвечаем на эти вопросы за рулем Wrangler Sahara, который, по словам компании Jeep, подходит для эксплуатации и в городе, и на бездорожье.

Как снаружи

Узнать Wrangler на дороге можно сразу же - для этого не нужно быть большим знатоком машин. Он выделяется даже в московском трафике, в котором каких только автомобилей не найдешь. Это, конечно, уникальный внедорожник. И эту уникальность ребята из Jeep бережно хранят десятилетиями.

Большие круглые фары, внешние замки, фиксирующие капот, наружные дверные петли, семь вертикальных засечек на решетке радиатора, складная рамка лобового стекла, задние фонари, которые напоминают армейские канистры. Всё это делает машину очень аутентичной и брутальной. Настоящий мужской внедорожник для самых серьезных задач!

У нас на тесте была версия Sahara серого цвета, но признаюсь, что мне куда больше нравится красный Wrangler. Он смотрится круче всего.

Как внутри

В салоне хватает отсылок к прадедушке модели - Willys. Силуэт легендарного авто 1941 года можно найти на ветровом стекле и рычаге коробки передач. Кроме того, выштамповка ступицы руля вторит направлениям трех спиц руля Wyllis.

Сам же интерьер вполне в духе времени: качественные материалы отделки, приятные кожаные кресла, 8,4 дюймовый дисплей с поддержкой интерфейсов Android Auto и Car Play, "приборка" с красочным и информативным дисплеем. Рулевая колонка регулируется не только по высоте, но и по вылету, водительское место удобным покажется не всем - будто сидишь на табуретке. Педальный узел лишен площадки для отдыха левой ноги. Да и обзор хотелось бы получше. Хотя к самим креслам претензий нет - они очень комфортные и удобные, не хватает лишь более отчетливой боковой поддержки.

Есть странности в эргономике: клавиши стеклоподъёмников на привычном месте не найдешь - они спрятались перед рычагом коробки передач. Впрочем, этому есть объяснение. При желании с автомобиля можно снять двери, лобовое стекло и почти всю крышу с дверцами багажника. А затем, вдоволь покатавшись по грязи, помыть салон из шланга. Кстати, в полу предусмотрены специальные заглушенные отверстия для слива воды. Все продумано!

На втором ряду не только места предостаточно, но и есть все необходимое для комфортной поездки: подстаканники, кармашки, розетка и два USB-слота. Багажник пятиместного Wrangler нельзя назвать огромным, так как трубы силового каркаса и объемные боковые панели съедают много полезного пространства. Однако у грузового отсека есть свой плюс - он грамотно организован. Под полом спрятаны специальные отделения для крепежа дверей, крыши и лобового стекла. Присутствуют крепёжные кольца.

Как едет

В России Wrangler продается в трех версиях: Sport, Sahara и Rubicon. Мотор только один - это бензиновая 2,0-литровая турбочетверка на 272 л.с. В паре с ней трудится 8-ступенчатый автомат. Автомобиль в комплектации Sahara призван сочетать внедорожный потенциал с удобством использования в городских условиях. Но так ли это на самом деле?

В нашем распоряжении оказался длиннобазный Wrangler. Кажется, что почти пятиметровый внедорожник - это не лучший вариант для городского жителя. Но постепенно к габаритам привыкаешь и начинаешь уверенно маневрировать: помогает задняя камера, которая транслирует качественную картинку, а также большие и удобные боковые зеркала.

Sahara неплохо чувствует себя на асфальте - подруливать приходится лишь на приличной скорости. До этого я немного ездил на Rubicon - самом внедорожном Wrangler. И надо сказать, что Sahara гораздо приятнее управлять на дорогах общего пользования. У нее нет такого пустого руля! Да, обе версии ощутимо кренятся в поворотах, приходится сильно сбрасывать скорость, хотя это вполне прогнозировалось - чего ожидать от внедорожника, который весит две тонны? А вот тормоза на любителя - слишком уж они "ватные". А потому приходится держать солидную дистанцию, иначе беды не избежать.

Плавность хода понравилась. Ямы средних размеров Jeep не замечает, а на крупных демонстрирует солидную энергоемкость. Жаль только, что мелкие неровности он проезжает не так идеально.

Двухлитрового движка вполне хватает этой машине. Нельзя сказать, что Wrangler уж очень быстр, но ущемленным вы себя точно не почувствуете. Эх, жаль, что до России не доехал 2,2 литровый дизель, интересно было бы посмотреть, что может "американец" с таким двигателем.

У Sahara полноприводная трансмиссия Command-Trac ll без межколесных блокировок, но с электроуправляемой гидромуфтой в приводе передней оси. По умолчанию внедорожник заднеприводный, а в случае необходимости можно выбрать автоматический (4H Auto) режим или принудительно (4H Part Time) подключить передок.

И даже с не очень злыми шинами Bridgestone Dueler Sahara неплохо смотрится вне асфальта. Видишь поле и точку, куда тебе нужно попасть - берешь и едешь. Wrangler - всеядный и непоколебимый. Нужно очень постараться, чтобы найти место, где он не пройдет, а подвеска такое ощущение, что может выдержать всё. Во время нашего теста была сухая погода, поэтому грязевые ванны принять не удалось. Но зато получилось принять водные. Глубина преодолеваемого машиной брода - 762 мм. Так что даже на длиннобазном Wrangler можно неплохо повеселиться.

С другой стороны - нужно понимать, что если вам хочется действительно экстремальных приключений, стоит брать короткобазный Rubicon.

Что в итоге

Wrangler без сомнения культовый внедорожник. На российском рынке не так много таких автомобилей. Да, стоит он немало. Версия Sahara обойдется в 4 190 000 рублей, Rubicon и того дороже - 4 415 000 рублей. Но кто сказал, что легендарный автомобиль должен стоить дешево? За возможность прикоснуться к истории приходится платить солидные деньги, ничего не поделаешь.

В Jeep утверждают, что Wrangler покупают даже те, кто рассчитывает использовать эту машину как единственную в семье. Можно ли в это верить? Вполне, если, конечно, речь идет о длиннобазной версии Sahara- к жизни в городе он подготовлен. Но вот вопрос. А нужен ли такой компромиссный внедорожник?

Не легче ли приобрести трехдверный Rubicon, который создан для того, чтобы не вылезать из лесов и болот? Ведь именно за это все так и обожают Wrangler.